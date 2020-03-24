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Коронавирус в ОРДЛО: ОБСЕ призывает оккупантов открыть доступ для наблюдателей

Коронавирус в ОРДЛО: ОБСЕ призывает оккупантов открыть доступ для наблюдателей
04:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В СММ ОБСЕ заявили о необходимости доступа на оккупированный Донбасс из-за эпидемии коронавируса.

Глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама и генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразили глубокую обеспокоенность о запрете российскими вооруженными формированиями на Донбассе проезда патрулей СММ ОБСЕ на оккупированные территории.

СММ должна продолжать свою деятельность на неподконтрольных правительству территориях, в частности, для контроля над распространением коронавируса, говорится в опубликованном на сайте ОБСЕ заявлении.

"Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразили глубокую обеспокоенность по поводу того, что в последние дни вооруженные формирования препятствуют Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) в пересечении линии соприкосновения в направлении неконтролируемых правительством районов на востоке Украины. Они призвали к безотлагательным шагам для обеспечения безопасности персонала СММ и к тому, чтобы СММ смогла продолжать свою деятельность, учитывая необходимость контроля за распространением Covid-19", - говорится в опубликованном в понедельник вечером заявлении.

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Отмечается, что начиная с 21 марта, члены российских вооруженных формирований на пунктах пропуска в Донецкой и Луганской областях отказывают в проезде патрулей СММ на оккупированные территории.

"Мы осознаем необходимость проведения жестких мер во всем мире в ответ на распространение Covid-19 и СММ уже делает все возможное для защиты своего персонала и населения в Украине. Но мы глубоко обеспокоены последствиями такого беспрецедентного шага для благосостояния СММ, а также влияния на способность миссии выполнять свой мандат. Я призываю к полному соблюдению предусмотренной мандатом миссии свободы передвижения по всей стране и к уважению обязательств, взятых в рамках Минских договоренностей", - подчеркнул Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама.

Генеральный секретарь ОБСЕ отметил важность обеспечения возможности пересечения линии соприкосновения наблюдателями СММ и доступа к оккупированной территории: "Как никогда важно обеспечить безопасный, свободный и беспрепятственный доступ миссии по всей территории Украины".

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Он призвал к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, "особенно учитывая потребности всех сторон сосредоточиться на реагировании на пандемию".

Ранее в СММ ОБСЕ заявили, что российские оккупационные войска запретили патрулям СММ ОБСЕ проезд через свои блокпосты на оккупированной территории Донбасса.

Это произошло на фоне сообщений в СМИ о том, что на оккупированных Россией районах Донбасса наблюдается массовое заражение местного населения коронавирусом, что, впрочем, скрывается оккупационными администрациями в т. н. "ДНР" и "ЛНР".

Напомним: 

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ОБСЕ, Коронавирус, ОРДЛО.
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