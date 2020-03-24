Пассажиры поезда "4 столиц" ушли на двухнедельную самоизоляцию

Пассажиры поезда "4 столиц", которые прибыли в Киев из Риги, пройдут двухнедельную самоизоляию.
Об этом сообщает АО "Українська залізниця" в Facebook.
"Всем пассажирам поезда даны соответствующие рекомендации, инструкции и взяты расписки о двухнедельной самоизоляции", - говорится в сообщении.
О чем речь:
Врачи проверили пассажиров поезда из Риги, инфицированных коронавирусом не обнаружено.
Некоторые СМИ сообщили в понедельник, что в Киев прибыл поезд из Риги с инфицированными людьми. В поезде было свыше 650 человек.
В СБУ назвали такие сообщения фейком.
Напомним:
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