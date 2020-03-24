Пассажиры поезда "4 столиц" ушли на двухнедельную самоизоляцию

Новости Украины:Пассажиры поезда "4 столиц" пройдут двухнедельную самоизоляцию.

Пассажиры поезда "4 столиц", которые прибыли в Киев из Риги, пройдут двухнедельную самоизоляию.

Об этом сообщает АО "Українська залізниця" в Facebook.

"Всем пассажирам поезда даны соответствующие рекомендации, инструкции и взяты расписки о двухнедельной самоизоляции", - говорится в сообщении.

О чем речь:

Врачи проверили пассажиров поезда из Риги, инфицированных коронавирусом не обнаружено.

Некоторые СМИ сообщили в понедельник, что в Киев прибыл поезд из Риги с инфицированными людьми. В поезде было свыше 650 человек.

В СБУ назвали такие сообщения фейком.

Напомним: