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Суд избрал меру пресечения экс-главе МИД Кожаре

Суд избрал меру пресечения экс-главе МИД Кожаре
15:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook.com

Новости Украины:Шевченковский райсуд Киева арестовал с альтернативой залога Кожару, задержанного по подозрению в убийстве.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс 400 грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Соответствующее решение суд огласил в пятницу.

"Применить по отношению к подозреваемому Кожаре.. меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия определения о содержании Кожары под стражей определить в рамках досудебного расследования на 60 дней, до 25 мая 2020 года", - говорится в определении суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органа следствия, однако предоставил возможность внесения залога. "Определить Кожаре залог в 6 тысяч 700 прожиточных минимумов, что составляет 14 млн 83 тыс 400 грн", - отмечается в определении суда.

Суд просят арестовать экс-министра МИД Кожару

Залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и другими лицами.

В случае внесения залога на Кожару возлагаются ряд обязательств: прибывать в органы следствия, уведомлять о смене места проживания, сдать документы на право выезда, носит электронное средство контроля.

Суд огласил только резолютивную часть решения.

Как сообщалось, 21 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение от жительницы села Чайки Киевской области о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. Позже появилась информация, что в доме Кожары был застрелен Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство. Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. В профессиональном активе Старицкого также руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

Экс-министр иностранных дел задержан по подозрению в убийстве

24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя Старицкого расследуется как умышленное убийство. Отмечается, что предварительно правоохранители установили нахождение в доме трех человек: супругов и их гостя. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

25 марта заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого.

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Полиция, Убийство, МВД, Леонид Кожара, Антон Геращенко, Сергей Старицкий.
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