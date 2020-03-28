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Кислица: РФ использует ситуацию с коронавирусом для отмены санкций

Кислица: РФ использует ситуацию с коронавирусом для отмены санкций
02:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Сергей Кислица сообщил, что РФ предложила Генассамблее ООН снять с нее санкции из-за пандемии.

Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщил в пятницу в эксклюзивном комментарии Укринформу постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, назвал инициативу россиян "политическими манипуляциями" во время пандемии.

"Прогнозируемо РФ стремится воспользоваться тяжелой ситуацией в мире на фоне распространения Covid-19 для отбеливания своей агрессивной политики. Исторический опыт подсказывает, что проект резолюции ГА ООН, внесенный Россией под нейтральным, на первый взгляд, названием "Декларация о солидарности ООН в период угрозы Covid-19", не имеет ничего общего с реальностью", - прокомментировал ситуацию украинский дипломат.

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В российском проекте декларации, предложенной для Генассамблеи, в частности, отмечается: "Обязуемся противостоять глобальным вызовам на основе добрососедства, воздерживаться от повышения торговых барьеров, введения новых экспортных ограничений или осуществления протекционистских и дискриминационных мер, не соответствующих правилам ВТО, а также не применять никаких односторонних принудительных мер, принимаемых без мандата Совета Безопасности ООН".

Как подчеркнул Кислица, для украинской стороны "абсолютно неприемлемо сейчас вести разговор об отмене санкций, что подчеркивает документ, под видом гуманитарных соображений". Санкции против России вводились не из-за коронавируса, а из-за грубого нарушения Устава ООН и других норм международного права, подчеркнул он. Постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что санкции "никак не ограничивают гуманитарную помощь, за которую так разволновались в Кремле" и могут быть отменены только при условии прекращения противоправных действий.

"Создается впечатление, что собственно для этого единственного пункта и был инициирован российский документ", - отметил представитель Украины.

Он подчеркнул, что это все напоминает "политические манипуляции в их наиболее позорном виде", когда Москва стремится реализовать свой "шкурный интерес" за счет общей беды.

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"Мир не нуждается в морализаторстве от режимов, дискредитировавших себя в глазах своего населения и международного сообщества", - подчеркнул Кислица.

Дипломат также назвал действия Москвы "неуклюжими", поскольку до появления российского документа появился проект вменяемой резолюции Генассамблеи ООН, соавторами которой стали уже десятки стран, в том числе Украина.

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Россия, Санкции, ООН, Коронавиурс.
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