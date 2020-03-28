Скачать
Суббота, 28.03.2020
В парламенте разработали законопроект о "жестком" карантине
В парламенте разработали законопроект о "жестком" карантине
Украина готовится вернуть своих граждан из самой проблемной точки
Украина готовится вернуть своих граждан из самой проблемной точки
Атлетико сократит футболистам зарплату
Атлетико сократит футболистам зарплату
У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
Массовое вымирание рифов у берегов Австралии (Фото)

В парламенте разработали законопроект о "жестком" карантине

В парламенте разработали законопроект о "жестком" карантине
03:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В ВР разработан законопроект о "жестком" карантине на четыре недели.

В парламенте разработан законопроект относительно "жесткого" карантина на протяжении четырех недель.

Об этом рассказал председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, член фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"Я убежден, что мы стоим перед выбором: или четыре недели жесткого локдауну по всей стране, или четыре месяца полумер - полуоткрытых, полузакрытых карантинных мероприятий... Вопрос того, что это будут несправедливые четыре месяца, в течение которых кто-то будет закрыт, или мы можем сделать справедливые четыре недели, когда мы закроемся все, снизим индекс распространения до 1,3 или 0,3 за четыре недели и тогда перезапустимся", - сказал он.

Парламентарий рассказал, что рабочая группа уже наработала необходимый для такого карантина законопроект, и выразил надежду, что документ будет принят в ближайшие дни.

"Он (проект закона - ред.) именно о том, чтобы сделать этот карантин максимально справедливым, насколько это возможно, безболезненным, безбюрократичним, бесстрессовым", - заверил Наталуха.

Украина готовится вернуть своих граждан из самой проблемной точки

По его словам, законопроект социально ориентирован и предусматривает, в частности, защиту безработных, отсрочки платежей, перенос сроков, автоматическое продление социальных выплат, освобождения от повышения банковских кредитов, освобождение от арендных платежей для маленьких арендаторов на территории торговых центров, которые были вынуждены закрыться.

В Украине по состоянию на 23:00 27 марта 310 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВР, Рада, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
02 Зеленский поприветствовал новую страну-члена НАТО
03 Как не подхватить коронавирус: советы по профилактике
04 На Землю обрушится невероятно сильная солнечная буря: дата
05 Карантин vs Банки: все подробности ограничений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жителя Днепропетровщины вылечили от COVID-19
Жителя Днепропетровщины вылечили от COVID-19
В Бельгии планируют продлить изоляцию из-за коронавируса
В Бельгии планируют продлить изоляцию из-за коронавируса
Кличко рассказал о ситуации в столице
Кличко рассказал о ситуации в столице
&quot;Это трудное время для всех&quot;: жена принца Чарльза обратилась к женщинам
"Это трудное время для всех": жена принца Чарльза обратилась к женщинам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь