В парламенте разработали законопроект о "жестком" карантине

Новости Украины:В ВР разработан законопроект о "жестком" карантине на четыре недели.

В парламенте разработан законопроект относительно "жесткого" карантина на протяжении четырех недель.

Об этом рассказал председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, член фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"Я убежден, что мы стоим перед выбором: или четыре недели жесткого локдауну по всей стране, или четыре месяца полумер - полуоткрытых, полузакрытых карантинных мероприятий... Вопрос того, что это будут несправедливые четыре месяца, в течение которых кто-то будет закрыт, или мы можем сделать справедливые четыре недели, когда мы закроемся все, снизим индекс распространения до 1,3 или 0,3 за четыре недели и тогда перезапустимся", - сказал он.

Парламентарий рассказал, что рабочая группа уже наработала необходимый для такого карантина законопроект, и выразил надежду, что документ будет принят в ближайшие дни.

"Он (проект закона - ред.) именно о том, чтобы сделать этот карантин максимально справедливым, насколько это возможно, безболезненным, безбюрократичним, бесстрессовым", - заверил Наталуха.

По его словам, законопроект социально ориентирован и предусматривает, в частности, защиту безработных, отсрочки платежей, перенос сроков, автоматическое продление социальных выплат, освобождения от повышения банковских кредитов, освобождение от арендных платежей для маленьких арендаторов на территории торговых центров, которые были вынуждены закрыться.

В Украине по состоянию на 23:00 27 марта 310 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.