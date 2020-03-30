Скачать
Понедельник, 30.03.2020
"Они защищают нас, а мы – их": Зеленский дал обещание военному руководству Украины
"Они защищают нас, а мы – их": Зеленский дал обещание военному руководству Украины
Укрспирт займется изготовлением антисептиков
Укрспирт займется изготовлением антисептиков
Глава НОК уверен в общей силе по проведению Олимпиады
Глава НОК уверен в общей силе по проведению Олимпиады
Находится в добром здравии: принц Чарльз победил коронавирус
Находится в добром здравии: принц Чарльз победил коронавирус

Канада поможет Украине в сотрудничестве с МВФ

Канада поможет Украине в сотрудничестве с МВФ
19:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mfa.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского внешнеполитического ведомства провел телефонный разговор со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампани.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заверил, что Канада поддержит Украину в Международном валютном фонде.

Об этом сообщает украинское Министерство иностранных дел.

"Дмитрий Кулеба проинформировал канадского коллегу о состоянии принятия в Верховной Раде Украины законов, необходимых для дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Он попросил канадского коллегу о поддержке Украины в этой международной финансовой институции. Франсуа-Филипп Шампань положительно отметил законодательный прогресс Украины на пути к дальнейшему сотрудничеству с МВФ и заверил в поддержке Канады", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в понедельник.

Гончарук: Дефолт - это худший сценарий для украинцев

Также министры обменялись опытом защиты граждан за рубежом во время пандемии COVID-19. В частности, Кулеба сообщил о программе МИД Украины "Защита" и помощи гражданам за рубежом.

"Наша координация является хорошим примером того, как два государства должны сотрудничать во время кризиса. Кроме того, Канада дает всему миру пример эффективных действий во время этой пандемии ", - цитирует Кулебу пресс-служба МИД.

Кроме того, Шампань и Кулеба скоординировали дальнейшие шаги для расследования обстоятельств катастрофы самолета украинских авиалиний PS752 в Иране.

Зеленский: Для нас очень важна сегодня поддержка экономики Украины

Глава МИД Украины обсудил с канадским коллегой взаимодействие в сфере безопасности, в частности, в контексте противодействия продолжающейся агрессии РФ. Он обратил внимание на попытки России ослабить санкции по "гуманитарным соображениям" борьбы с COVID-19 и отметил необходимости сохранять санкции против РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МВФ, Канада, МИД Украины, Дмитрий Кулеба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нездоровая жидкость: от каких напитков стоит отказаться навсегда
02 Для иммунитета самое то: назван продукт, который снизит риск заражения вирусами
03 Мода 2020: элегантные фасоны брюк для дам за 50 (Фото)
04 В масках и перчатках: в Раде проходит совещание лидеров фракций
05 Емец сообщил, что не собирается в отставку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе погиб боец ВСУ
На Донбассе погиб боец ВСУ
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Верховная Рада назначила нового главу Минздрава
Рада назначила нового главу Минздрава
Go_A выступит на Евровидении 2021 с украиноязычной песней
Go_A выступит на Евровидении 2021 с украиноязычной песней
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь