Скачать
Вторник, 31.03.2020
Коронавирус в Киеве: увеличилось количество заболеваний Сovid-19
Коронавирус в Киеве: увеличилось количество заболеваний Сovid-19
COVID-19: Минздрав уточнил, кого точно будут госпитализировать
COVID-19: Минздрав уточнил, кого точно будут госпитализировать
Роналду может покинуть Ювентус из-за коронавируса
Роналду может покинуть Ювентус из-за коронавируса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 апреля

В Раде блокируют подписание закона о рынке земли: появились два проекта постановлений

В Раде блокируют подписание закона о рынке земли: появились два проекта постановлений
13:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения парламента о введении рынка земли.

Как сообщает сайт парламента, в среду народные депутаты Антон Поляков и Оксана Савчук (внефракционные) зарегистрировали соответствующие постановления №2178-10-П и №2178-10-П1.

Поляков предлагает отменить решение Рады от 31 марта о принятии в целом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обороте земли сельскохозяйственного назначения", поскольку при его принятии была нарушена процедура, которую предусматривают Конституции и Регламент Верховной Рады.

Текст проекта постановления авторства Савчук об отмене решения Рады о принятии законопроекта о рынке земли пока на сайте отсутствует.

Верховная Рада разрешила продажу земли: что нужно знать

Так, согласно установленной процедуре, председатель Верховной Рады не может подписать принятый законопроект, пока народные депутаты не рассмотрели проекты постановлений об отмене голосований и не приняли по ним решений.

Ранее Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Рынок земли, Законопроект, Земля, Продажа земли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Правильное питание: вещи, которые не желательно делать после еды
02 Индексация пенсий может состояться уже в апреле
03 Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо
04 Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать
05 Рада проголосовала за "антиколомойский" законопроект: что это означает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Германия и Франция сделали важное заявление по Донбассу
Германия и Франция сделали важное заявление по Донбассу
Коронавирус в Украине: количество больных возросло
Коронавирус в Украине: количество больных возросло
В Раде блокируют подписание закона о рынке земли: появились два проекта постановлений
В Раде хотят отменить закон о рынке земли
&quot;Вы больше не увидите нас&quot;: сеть растрогало прощальное сообщение Меган Маркл и принца Гарри
"Вы больше не увидите нас": сеть растрогало прощальное сообщение Меган Маркл и принца Гарри
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь