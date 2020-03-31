В Раде блокируют подписание закона о рынке земли: появились два проекта постановлений

Новости Украины:В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения парламента о введении рынка земли.

Как сообщает сайт парламента, в среду народные депутаты Антон Поляков и Оксана Савчук (внефракционные) зарегистрировали соответствующие постановления №2178-10-П и №2178-10-П1.

Поляков предлагает отменить решение Рады от 31 марта о принятии в целом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обороте земли сельскохозяйственного назначения", поскольку при его принятии была нарушена процедура, которую предусматривают Конституции и Регламент Верховной Рады.

Текст проекта постановления авторства Савчук об отмене решения Рады о принятии законопроекта о рынке земли пока на сайте отсутствует.

Так, согласно установленной процедуре, председатель Верховной Рады не может подписать принятый законопроект, пока народные депутаты не рассмотрели проекты постановлений об отмене голосований и не приняли по ним решений.

Ранее Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля.