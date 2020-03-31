Верховная Рада разрешила продажу земли: что нужно знать

На внеочередном заседании Верховной рады в ночь с 30 на 31 марта нардепы поддержали законопроект об открытии рынка земли.
Рынок земли, согласно документу, откроют с 1 июля 2021, однако в первые три года его работы будут действовать ограничения.
Как голосовали депутаты по фракциям и группам
Поддержали законопроект 259 депутатов
Проголосовали против 24 депутата
Во фракции "Слуга народа" – 248 депутатов. На голосовании за землю не присутствовали 35. То есть, сама пропрезидентская сила не смогла бы сформировать необходимых 226 голосов.
В "Слуге народа" против воли фракции пошли двое депутатов (Яцык и Воронько), однако были и такие, кто воздержался (Вагнер и Нагорняк), а также просто не голосовали (Дубинский, Колюх и Шпак).
Единственным депутатом из "Европейской Солидарности", который проголосовал против закона о земле, оказался скандальный Зеленський у Раді підійшов поговорити з депутатом ЄС Гончаренком: деталі Алексей Гончаренко. Остальные голосовали за, хотя несколько депутатов из фракции не пришли на заседание (Джемилев, Фриз и Алексеев).
В "Батькивщине" 24 депутата, и ровно половина из них проголосовали против. Вторая половина не пришли на заседание.
Что предусматривает земельная реформа
Запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года).
Основные положения принятого законопроекта № 2178-10:
До 1 января 2024 года приобретать землю смогут только физические лица-граждане Украины.
Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.
Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.
Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га.
С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.
Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме.
Банки могут быть собственниками земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.
Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума.
Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.
Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.
Принятие "земельного закона" - условие увеличения программы МВФ
27 марта во время заседания фракции “Слуга народа” Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась с МВФ об увеличении программы до 10 млрд долларов. Президент отметил, что без получения помощи от международных партнеров стране грозит падение экономики и дефолт.
Условием предоставления помощи от Фонда является принятие закона о банках и закона о земле. Сразу после выполнения требований МВФ Украина может получить первый быстрый транш в течение 2-х недель в размере около 2 млрд долларов.
Стоит отметить, что парламент рассматривал поправки к закону "Об обороте земли" с начала февраля 2020. Всего в документ внесли 4018 правок, и их рассмотрение планировалось завершить ко второму чтению до 19 марта.
Напомним:
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