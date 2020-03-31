Верховная Рада разрешила продажу земли: что нужно знать

Новости Украины:Верховная Рада проголосовала за законопроект об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года.

На внеочередном заседании Верховной рады в ночь с 30 на 31 марта нардепы поддержали законопроект об открытии рынка земли.

Рынок земли, согласно документу, откроют с 1 июля 2021, однако в первые три года его работы будут действовать ограничения.

Как голосовали депутаты по фракциям и группам

Поддержали законопроект 259 депутатов

"Слуга народа" – 206,

"Европейская Солидарность" – 23,

"Голос" – 13

"Доверие" – 12,

Внефракционные – 5.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0,

"Батькивщина" – 0,

"За будущее" – 0.

Проголосовали против 24 депутата

"Батькивщина" – 12,

Внефракционные – 4,

"Слуга народа" – 2,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 2,

"За будущее" – 2,

"Европейская Солидарность" – 1,

"Доверие" – 1,

"Голос" – 0.

Во фракции "Слуга народа" – 248 депутатов. На голосовании за землю не присутствовали 35. То есть, сама пропрезидентская сила не смогла бы сформировать необходимых 226 голосов.

В "Слуге народа" против воли фракции пошли двое депутатов (Яцык и Воронько), однако были и такие, кто воздержался (Вагнер и Нагорняк), а также просто не голосовали (Дубинский, Колюх и Шпак).

Единственным депутатом из "Европейской Солидарности", который проголосовал против закона о земле, оказался скандальный Зеленський у Раді підійшов поговорити з депутатом ЄС Гончаренком: деталі Алексей Гончаренко. Остальные голосовали за, хотя несколько депутатов из фракции не пришли на заседание (Джемилев, Фриз и Алексеев).

В "Батькивщине" 24 депутата, и ровно половина из них проголосовали против. Вторая половина не пришли на заседание.

Что предусматривает земельная реформа

Запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года).

Основные положения принятого законопроекта № 2178-10:

До 1 января 2024 года приобретать землю смогут только физические лица-граждане Украины.

Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.

Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га.

С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.

Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме.

Банки могут быть собственниками земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.

Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума.

Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.

Принятие "земельного закона" - условие увеличения программы МВФ

27 марта во время заседания фракции “Слуга народа” Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась с МВФ об увеличении программы до 10 млрд долларов. Президент отметил, что без получения помощи от международных партнеров стране грозит падение экономики и дефолт.

Условием предоставления помощи от Фонда является принятие закона о банках и закона о земле. Сразу после выполнения требований МВФ Украина может получить первый быстрый транш в течение 2-х недель в размере около 2 млрд долларов.

Стоит отметить, что парламент рассматривал поправки к закону "Об обороте земли" с начала февраля 2020. Всего в документ внесли 4018 правок, и их рассмотрение планировалось завершить ко второму чтению до 19 марта.

Напомним: