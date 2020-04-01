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"Мы настроены, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО" - США

"Мы настроены, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО" - США
16:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В США заявили о настроенности на будущее вступление Украины и Грузии в НАТО.

В Соединенных Штатах Америки заявили о настроенности относительно будущего вступления Украины и Грузии в НАТО. Об этом представитель США в НАТО посол Кей Бейли Гатчисон сообщила во время видеоконференции для журналистов.

В частности, ее спросили, что означает вступление Северной Македонии в НАТО для таких стран-аспирантов как Грузия, Украина и Босния и Герцеговина.

"Мы настроены, чтобы все эти страны стали будущими членами НАТО", - заявила Гатчисон.

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Она напомнила, что постоянные представители стран-членов посещали Грузию и Украину.

По словам посла, в НАТО хотят, чтобы воплощение реформ в Украине и Грузии продолжалось и дальше, а также, чтобы был восстановлен контроль над оккупированными Россией частями их суверенных территорий.

"Мы хотим, чтобы их реформы продвигались дальше, чтобы они имели преимущество над российской дезинформацией, чтобы фактически было обеспечено восстановление их контроля над границами в отдельных частях этих стран. Россия должна позволить этим странам иметь собственное суверенное управление, собственную суверенную территорию и границы", - подчеркнула Гатчисон.

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"Мы очень настроены помогать Грузии и Украине продолжать отвечать на российскую агрессию, во время которой были захвачены части их территорий. И мы не собираемся ослаблять эти усилия", - заверила посол.

Также она отметила, что Альянс придерживается политики открытых дверей, и об действенность именно этой политики свидетельствует вступление Северной Македонии.

Гатчисон подчеркнула, что Украине и Грузии предоставляется помощь, и завтра, 2 апреля, на заседании министров иностранных дел стран-членов НАТО будет обсуждаться пакет поддержки для Украины и Грузии.

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"Я верю, что министры иностранных дел примут пакет, который продолжит наращивать нашу поддержку и помощь для Грузии и Украины", - подытожила дипломат.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

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Украина, США, НАТО, Грузия.
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