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Арахамия о банковском законопроекте: Уже есть пять тысяч правок

Арахамия о банковском законопроекте: Уже есть пять тысяч правок
01:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Давид Арахамия сообщил, сколько правок уже есть к законопроекту о банках.

Противники принятия законопроекта о банках будут делать все, чтобы затянуть процесс его рассмотренения во втором чтении, в подтверждение чего уже зарегистрировано пять тысяч поправок, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Уже сегодня, по состоянию на сейчас, есть пять тысяч зарегистрированных поправок. Мы понимаем, что будет оказываться максимальное сопротивление этому процессу (принятию законопроекта – ИФ-У). Ходят слухи, что это количество поправок может быть увеличено до 8 или 10 тысяч", - сказал Арахамия в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

Он напомнил, что депутаты в течение семи дней с момента голосования в первом чтении, подают свои поправки к законопроекту.

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"Мы ожидаем, что будет большая борьба за этот законопроект, будут пытаться его остановить, заблокировать и первая битва будет в комитете, потому что только после того, как комитет рассмотрит поправки, это может быть вынесено в зал", - подытожил Арахамия.

Глава фракции не смог назвать дату рассмотрения данного законопроекта на пленарном заседании.

Напоминаем, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

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Закон, Слуга народа, Давид Арахамия.
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