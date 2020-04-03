Нардеп: В законопроект о банках ко второму чтению уже подано 5 тыс правок

В законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности ко второму чтению подано уже 5 тыс. поправок, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"В банковский закон уже подано 5 тыс. правок. Последний день подачи поправок – понедельник (6 апреля – ИФ)", - рассказала она.
Напоминаем, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.
Напомним:
Верховная Рада на внеочередном заседании ночью приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.
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