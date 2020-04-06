Зеленский пообщался с Помпео: детали разговора

Новости Украины:Глава украинского государства и госсекретарь США провели телефонный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили вопросы противодействия коронавирусу и возможности получения Украиной кредитных гарантий от Соединенных Штатов Америки.

Об этом шла речь во время телефонного разговора должностных лиц, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент, в частности, выразил поддержку США в борьбе с пандемией и соболезнование американцам, потерявшим близких, и пожелал скорейшего выздоровления больным.

"США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья", - сказал Зеленский.

Он также выразил благодарность американской стороне за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.

"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом", - отметил глава государства.

По данным ОП, во время разговора были также обсуждены возможности получения Украиной от США кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

В то же время Зеленский сообщил Помпео о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей после встречи в Нормандском формате, которая состоялась в декабре прошлого года.

Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику относительно России.