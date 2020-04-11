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Госбюджет-2020: Комитет ВР утвердил новый проект изменений

Госбюджет-2020: Комитет ВР утвердил новый проект изменений
13:20 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине комитет ВРУ внес изменения в Госбюджет на 2020 год.

Комитет ВР по вопросам бюджета утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год, в частности, фонд на борьбу с COVID-19 предлагается в размере почти 65 млрд грн.

Об этом в Telegram после заседания комитета написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. 

"Бюджетный комитет утвердил проект изменений в Госбюджет на 2020 год", — написал Гончаренко. 

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По его словам, по сравнению с внесенным Кабмином проектом утверждены следующие изменения: 

  • уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн;

  • восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн)

  • добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра;

  • добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины;

  • добавлены 15 млн грн на национальный парк "Софиевка".

"Мое предложение ограничить зарплаты чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов наблюдательных советов госпредприятий 10 минимальных зарплат (47 тыс. грн) не только сроком карантина, а до конца 2020-го года — вступило в 3 голоса (Гончаренко и Лопушанский из фракции ЕС, и Крулько с Батьквщины), и не прошло. Таким образом Бюджетный комитет поддержал предложение Кабмина ввести такое ограничение ТОЛЬКО на период карантина", — добавил Гончаренко.

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Как сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, на внеочередном заседании Верховной Рады рассмотрят законопроект о бюджете чрезвычайной ситуации, об ответственности за поджог лесов и преодоления вето Президента № 1049 — предложения к закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

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Киев, Украина, ВРУ, ВР, Бюджет, Рада.
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