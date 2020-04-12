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Гутцайт не против, чтобы богатые украинцы возглавляли спортивные федерации

Гутцайт не против, чтобы богатые украинцы возглавляли спортивные федерации
23:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт не против, чтобы олигархи становились во главе спортивных федераций Украины.

По мнению министра, богатые украинцы смогут платить спортсменам и тренерам достойную зарплату.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил Радио НВ, что поддержит олигархов, которые захотят возглавить спортивные федерации страны.

"А почему нет? Если ко мне обратится человек с большими деньгами и скажет, что будет выделять миллион долларов ежегодно для любого спорта, но хочет стать президентом федерации, я с радостью пойду на этот шаг.

Для того, чтобы этот человек вернул многих тренеров в страну, чтобы этот человек начал платить тренерам достаточное количество денег. Если он будет поддерживать спортсменов, и они будут получать достойную зарплату - почему нет?

Поэтому я ничего плохого в этом не вижу. Это будет хорошей новостью, когда олигархи начнут становиться президентами федераций. Я уверен, что федерации начнут развиваться", - сказал Гутцайт.

НОК обсудил пути дальнейшего развития олимпийского движения в регионах

Ранее Вадим Гутцайт сообщил, что деньги на подготовку к Олимпиаде вернут из стабилизационного фонда после пандемии коронавируса.

Напомним, Кабинет министров Украины предложил урезать бюджет спортивной отрасли на 55%. А представители 20 украинских спортивных федераций написали письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому по этому вопросу.

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Спорт, Вадим Гутцайт, Министр молодежи и спорта.
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