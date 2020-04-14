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Борьба с "парламентским спамом": Рада соберется на внеочередное заседание

Борьба с "парламентским спамом": Рада соберется на внеочередное заседание
00:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В среду Рада соберется для принятия изменений в регламент, которые позволят рассмотреть 16 тыс. правок в закон о банках .

В среду, 15 марта, будет созвано внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен вопрос изменении в регламент работы парламента с целью сделать невозможным блокировку принятия решения посредством подачи огромного числа правок, заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В среду соберемся еще раз и примем изменения в регламент, которые позволят рассмотреть все 16000 правок к банковскому закону, но так, чтобы это не затянулось на полгода. Тем временем комитет продолжит рассматривать поправки к закону о банках. После этого мы рассмотрим его в сессионном зале. Изменения, которые будут внесены в регламент, пройдут обсуждения внутри фракции", - написала Кравчук на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник вечером.

Депутат рассказала, что в регламенте работы Верховной Рады предусмотрят специальную процедуру рассмотрения законопроектов, к которым подали больше правок, чем есть статей в законопроекте и если их количество превышает 500 поправок.

"В случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 поправок, он может рассматриваться по специальной процедуре. Инициировать специальную процедуру может не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР. А решение о рассмотрении по специальной процедуре может принять только парламент 226 голосами. Специальная процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении 5 поправок, а депутат - на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки. После этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты. Во время рассмотрения законопроекта на представление каждой поправки дается до двух минут", - указала Кравчук

Заместитель председателя фракции заявила, что подобная процедура не является новшеством: "В этом нет ничего нового, так работают парламенты в развитых демократических обществах. Даже в ПАСЕ, в котором я представляю украинскую делегацию, почти невозможно принять предложение, если ее не поддержал комитет. Но мы предлагаем более мягкую процедуру, при которой даже не поддержанные комитетом поправки можно обсудить в зале. Но количество должно быть разумным, а не таким, чтобы специально остановили работу парламента".

Описанные изменения, как предполагает Кравчук, будут внесены в принятый в первом чтении законопроект №1043 "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

"Так, или иначе, борьба с парламентским спамом была задекларирована нами еще в первые недели новой Верховной Рады. Для этого мы даже приняли в первом чтении законопроект №1043, в который, скорее всего, будут внесены эти предложения. А нынешняя ситуация просто ускоряет его рассмотрение", - написала зампред фракции "Слуга народа".

Напомним: 

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Банковская сфера, Евгения Кравчук.
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