Арахамия: Внеочередная Рада соберется в четверг

Новости Украины:В связи с важность рассмотрения законопроекта о борьбе с "поправочным спамом", в Украине Рада соберется в четверг.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по результатам совещания в Кабмине сообщил, что принято решение провести еще одно внеочередное заседание Верховной Рады в четверг 16 апреля для рассмотрения законопроекта о борьбе с "поправочным спамом".

Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 14 апреля.

Арахамия подтвердил, что во вторник вечером присутствовал на срочном совещании в правительстве з Премьер-министром.

"Мы обсуждали вопрос, связанный с Верховной Радой, с еще одной внеочередной сессией. Мы сейчас работаем в режиме внеочередных сессий. Для того, чтобы понять, отпускать ли депутатов сейчас на праздники в свои регионы уезжать или же их задержать для того, чтобы провести еще одну внеочередную сессию. Приняли решение на послезавтра, в четверг сделать еще одну внеочередную сессию, где основным вопросом поставить изменения в закон о Регламенте для того, чтобы бороться с так называемым "правкотерроризмом", который в последнее время охватил Верховную Раду", - сказал Арахамия.

Он добавил, что заседание инициирует Президент.

"Будет инициировать Президент. Подтвердим это уже финально – это на 90% уже примерно мы сформировались, – но финально подтвердим завтра утром. Если все оʼкей, то Президент отправляет письмо на Главу Верховной Рады и, собственно говоря, через сутки можно проводить внеочередную сессию", - сказал депутат.

Арахамия также отметил, что заседание парламента нельзя будет собрать раньше, чем на 12:00, поскольку до этого времени на телеканале "Рада" транслируют телеуроки для школьников.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.