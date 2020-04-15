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Первый замглавы КГГА опроверг задержание на взятке

Первый замглавы КГГА опроверг задержание на взятке
14:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Первый замглавы КГГА Поворозник опровергает информацию о его аресте и заявляет, что подозрения ему не выдвигались.

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявляет, что информация о получении им взятки и его аресте не соответствует действительности, никакие подозрения ему выдвинуты во вторник не были и что он действительно вызван на допрос, однако в качестве свидетеля.

"По вчерашней ситуации: Взяток не брал. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором упоминают в публикациях. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь. Подозрение никто не объявлял. Вызван, как свидетель, на допрос в пятницу", - написал Поворозник на своей странице в соцсети Facebook в среду.

В подтверждение свих слов он опубликовал фотоснимок повестки.

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При этом первый замглавы КГГА заявил, что требует от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ.

"Никогда не брал взяток, так как это противоречит моим жизненным и профессиональным взглядам и принципам… Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела!... Уверен, в ходе независимого следствия все станет на свои места, и моя непричастность к этому делу будет доказана", - написал замглавы КГГА.

Поворозник не исключает, что произошедшее является политической провокацией, направленной не только лично против него, но и против всей команды, в которой он работает, для ее дискредитации.

Как сообщалось, 14 апреля появилась информация о том, что в помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николай Поворозник неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

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Виталий Кличко, Киев, Взятка, КГГА, НАБУ, Николай Поворозник.
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