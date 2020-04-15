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В Кабмине одобрили проект по реализации основ антикоррупционной политики

В Кабмине одобрили проект по реализации основ антикоррупционной политики
21:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:rada.gov.ua

Новости Украины:В Кабмине Украины одобрили проект Нацдоклада относительно основ антикоррупционной политики в прошедшем году.

Кабмин одобрил проект Национального доклада относительно реализации основ антикоррупционной политики в 2019 году, представленный главой НАПК Александром Новиковым.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Кабинет министров Украины одобрил проект Национального доклада относительно реализации основ антикоррупционной политики. После необходимых доработок доклад будет направлен в парламент для публикации на сайте Верховной Рады, как это предусмотрено законом "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такой доклад готовится НАПК ежегодно для оценки антикоррупционных мероприятий в Украине, установления основных проблем в реализации антикоррупционной политики и предоставления государственным органам рекомендаций относительно необходимых действий для совершенствования антикоррупционной деятельности. 

"Национальный доклад, который мы представляем сегодня, - это первый шаг к более широкому мероприятию. А именно: принятие антикоррупционной стратегии на 2020-2023 годы, что, по сути, является центральной рекомендацией представленного документа", - отметил председатель НАПК Новиков.

Он добавил, что разработка НАПК и принятие Верховной Радой Антикоррупционной стратегии позволит обеспечить системность антикоррупционных мероприятий в Украине и поможет обеспечить их детальную оценку. 

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В правительстве отмечают, что в этом году Национальный доклад впервые ориентирован не на сбор актуальной статистики за предыдущий год, а на представление содержательной информации о проблемах и перспективах государственной антикоррупционной политики Украины.

Также сообщается, что структура доклада соответствует сложившимся международным практикам и состоит из разделов: "Антикоррупционная политика", "Предотвращение коррупции" и "Противодействие коррупции". 

Кроме того, отмечается, что при подготовке Национального доклада 2020 года НАПК планирует продолжить совершенствование структуры доклада и процесса его подготовки. С этой целью в 2020 году НАПК проведет тщательный анализ всех проектов Национального доклада, которые готовились в 2016-2020 годах, и изучит замечания и предложения экспертной среды и государственных органов к этим документам.

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Украина, ВРУ, Кабмин, Коррупция, Карантин, НАПК.
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