Гутерриш приветствовал обмен пленными на Донбассе

Новости Украины:Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны принять дальнейшие меры в этом духе в рамках текущих мирных усилий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал обмен пленными на востоке Украины.

Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует сегодняшнее (16 апреля – ред.) взаимное освобождение и обмен пленными, связанное с конфликтом на востоке Украины", − говорится в заявлении.

По словам Дюжаррика, Гутерриш надеется, что "эта важная гуманитарная акция в преддверии православной Пасхи послужит позитивным шагом на пути к дальнейшему прогрессу, включая постоянное прекращение огня, в соответствии с его глобальным призывом, а также к дальнейшему разведению сил и беспрепятственному гуманитарному доступу через линию соприкосновения".

Также генсек ООН призвал все стороны принять дальнейшие меры в этом духе в рамках текущих мирных усилий, предпринимаемых нормандской четверкой, контактной группой, ОБСЕ и другими в целях обеспечения прогресса в осуществлении минских договоренностей.

Как сообщалось, 16 апреля в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей.