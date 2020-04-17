Зеленский: Украина еще не достигла пика заболеваемости

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что крайне необходимо продолжать соблюдать правила карантина, ведь пик заболеваемости коронавирусом еще не достигнут.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными в связи с Пасхальными и майскими праздниками.

"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин – временный, но чрезвычайно важный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения – это очень важно в такое сложное время", - отметил он в пятницу на традиционном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов указал, что сейчас уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных, и этот показатель значительно ниже, чем в среднем по миру.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 - летальных.

В мире по состоянию на утро 17 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, составляет 145 533 человек.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.