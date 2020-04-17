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Пятница, 17.04.2020
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Еще один депутат вылечился от COVID-19

Еще один депутат вылечился от COVID-19
18:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Нардеп Рудык сдал повторный тест на коронавирус. Он оказался отрицательным.

Внефракционный народный депутат Сергей Рудык вылечился от коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Результат сегодняшнего КТ показывает,… что все у меня нормально. Перед этим было два негативных теста, сделанных методом ПЦР и я с уверенностью могу сказать, что я эту болезнь преодолел", - сказал Рудык в пятницу в видеоролике, опубликованном в Фейсбуке.

Он считает, что скорее всего заразился от своих "куршавельских коллег" (народных депутатов, возвратившихся после отдыха в горах Франции, где были зафиксированы случаи коронавируса – ред.), принимавших участие в двух внеочередных пленарных заседаниях Рады 17 марта.

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Сергей Рудык с диагнозом коронавирус COVID-19 был госпитализирован 25 марта.

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Все по теме:

Верховная Рада, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Сергей Рудык, Covid-19.
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