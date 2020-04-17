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Карантин в Украине: посол ФРГ поддерживает действия власти

Карантин в Украине: посол ФРГ поддерживает действия власти
20:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Посол Германии считает ранний карантин в Украине правильным шагом.

Раннее введение Украиной жестких карантинных мер в связи с пандемией коронавируса было правильным шагом, поскольку система здравоохранения пока справляется с этим кризисом.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время онлайн-дискуссии Киевского форума: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?".

"Я надеюсь, что (пандемический - ред.) кризис в Украине не будет большим. Я знаю, что ваша система здравоохранения не в очень хорошем состоянии, но все-таки Украина ввела (ограничительные - ред.) меры слишком рано и очень жесткие, однако в итоге правильные, потому что система здравоохранения может пока справиться с этим кризисом. Это причина, почему я все-таки пока оптимист", - сказала Фельдгузен.

В Украине коронавирусом заболели уже 879 медиков

Она отметила, что в Германии сейчас пик пандемии, а количество инфицированных в Украине еще очень низкое.

"Я очень надеюсь, я уже с Кабмином говорила об этом, что когда у нас пик пройдет, мы сможем помочь не только нашим соседям, которые сейчас страдают, но и другим странам", - сообщила дипломат.

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Все по теме:

Германия, Украина, ФРГ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Анка Фельдгузен, Covid-19.
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