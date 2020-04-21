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Россия исключила из санкционного списка двух украинских предпринимателей

Россия исключила из санкционного списка двух украинских предпринимателей
07:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Из российского санкционного списка исключили двух украинских предпринимателей, в чью сферу интересов входит металлургия.

Вадим Новинский и Андрей Киселев, в сферу интересов которых входит металлургия, 20 апреля были исключены из российского санкционного списка.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 20 апреля и опубликованному на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов, Новинский и Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры России.

Новинский - совладелец холдинга "Метинвест", Киселева же связывают с группой "УкрМет".

Бизнесмена попали под вторую волну российских санкций в конце декабря 2018 года, которая последовала почти сразу за первой (ноябрь 2018-го).

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В отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций, применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.

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Все по теме:

Россия, Санкции, Металлургия, Вадим Новинский, Андрей Киселев.
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