Зеленский поздравил королеву Елизавету II

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения Королеву Великобритании Елизавету II.

"От имени всех украинцев с удовольствием передаю теплые поздравления Ее Величеству Королеве в День рождения Ее Величества! Королева является символом мужества, веры и преданности. Я желаю Ее Величеству и всем британцам крепкого здоровья, гармонии и благополучия", - написал он в своем Twitter во вторник.

On behalf of all Ukrainians, I have the pleasure to convey warm greetings to Her Majesty The Queen @RoyalFamily on Her Majesty’s Birthday! The Queen is a symbol of courage, faith & devotion. I wish Her Majesty&all Britons good health, harmony & well-being #HappyBirthdayHerMajesty pic.twitter.com/wWWOYbI11I

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2020