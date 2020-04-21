Зеленский поздравил королеву Елизавету II

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский поздравил с днем рождения Королеву Великобритании Елизавету II.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения Королеву Великобритании Елизавету II.

"От имени всех украинцев с удовольствием передаю теплые поздравления Ее Величеству Королеве в День рождения Ее Величества! Королева является символом мужества, веры и преданности. Я желаю Ее Величеству и всем британцам крепкого здоровья, гармонии и благополучия", - написал он в своем Twitter во вторник.

On behalf of all Ukrainians, I have the pleasure to convey warm greetings to Her Majesty The Queen @RoyalFamily on Her Majesty’s Birthday! The Queen is a symbol of courage, faith & devotion. I wish Her Majesty&all Britons good health, harmony & well-being #HappyBirthdayHerMajesty pic.twitter.com/wWWOYbI11I — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2020

Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II празднует свой день рождения. Ее Величеству исполняется 94 года. Из-за пандемии коронавируса монарх впервые за много лет отказалась от традиционного оружейного салюта и торжества в целом.

Как сообщает Daily Mail, королева Великобритании отметит свой 94-й день рождения со своими родными по видеоконференции в Zoom. В данный момент она находится в изоляции в Виндзорском замке вместе со своим мужем, 98-летним принцем Филиппом.

Отмечается, что другие члены королевской семьи не имеют возможности лично поздравить королеву 21 апреля из-за того, что в Британии сейчас действует режим строгой изоляции из-за пандемии коронавируса. Помощники Елизаветы II устроят видеозвонки, чтобы дети, внуки и правнуки королевы могли сказать ей свои пожелания и поздравления.

Стоит отметить, что согласно давней королевской традиции, день рождения Елизавета II празднует дважды в году: один в кругу семьи, а второй – в один из выходных дней июня.

Летом королеву поздравляют всем государством, устраивая парады и открытые приемы.

Елизавета II официально занимает трон 67 лет. Ее правление началось в 1952 году, когда королеве было 25 лет. Таким образом, Елизавета II является старейшим монархом в истории Великобритании и рекордсменом по пребыванию на престоле.