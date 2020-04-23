Последствия карантина в сфере культуры: в Раду подали ряд законопроектов

Новости Украины:В Раду подали законопроекты, которые помогут культуре преодолеть последствия карантина.

Пакет законопроектов, которые помогут культуре и креативным индустриям пережить экономические последствия карантина, подан на регистрацию и в четверг утром документы будут опубликованы на сайте Верховной Рады.

Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа") в Facebook.

"Прогнозы настолько пессимистические, что, наверное, впервые представители разных фракций, без лишней демагогии, за три недели разработали общее решение. В рабочую группу привлекли также Министерство культуры и информационной политики и учли предложения представителей институтов культуры, креативных индустрий и сферы туризма", - отметил он.

Ткаченко напомнил, что из-за карантина приостановлена работа значительного процента отраслей указанных индустрий, где работает свыше 1 млн человек, а их прямой вклад составляет 4% ВВП страны.

По его словам, анализ показал, что потери дохода в сфере культуры, креативных индустрий и туризма за период с 16 марта по 1 мая 2020 года составят 5,8 - 8,7 млрд гривень, сокращение рабочих мест будет на уровне 20% от задействованных лиц.

Парламентарий подчеркнул, что среди разработанных в законопроектах решений - введение налоговых льгот, уменьшение арендной платы за имущество и землю, уменьшение НДС на коммунальные услуги, а также рекомендации Кабмину относительно прямой финансовой поддержки.

"Уверен, наши разработки для креативных индустрий смело можно масштабировать на весь малый и средний бизнес в Украине. Фактически, креативные индустрии входят в категорию МСБ, который в целом формирует 54% ВВП страны. Например, сфера услуг - это так же креативные индустрии", - отметил Ткаченко.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 13 апреля приняла изменения в госбюджет-2020 за основу и в целом.

Согласно принятым парламентом изменениям в госбюджет бюджет МКИП на 2020 год утвержден в размере 8,16 млрд гривень.

В числе этих средств, в частности, на обеспечение функционирования Украинского культурного фонда, в том числе осуществление Фондом мероприятий по поддержке проектов, предусмотрено 400, 8 млн гривень, а на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздания и популяризацию украинской литературы в мире - 101,1 млн гривень.

Кроме того, на реставрационные мероприятия выделят 100 млн гривень, на развитие кино патриотического направления - 50 млн гривень.