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Языковой омбудсмен Монахова подала в отставку

Языковой омбудсмен Монахова подала в отставку
15:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова написала заявление об освобождении на увольнение.

Татьяна Монахова написала заявление на увольнение с должности уполномоченной по защите государственного языка.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Всегда выполняла правило Рузвельта: "Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть". И надо найти силы вовремя осознать, что двери, которые просто нарисованы на кирпичной стене, не открываются", – написала она.

Монахова также разместила ссылку на свое интервью изданию Opinion в котором главной причиной своего увольнения назвала то, что за шесть месяцев на посту ей так и не удалось добиться создания Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.

"Алгоритм работы определен в законе ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - ред.). С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного. Это совершенно новая организация. Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом", - отметила Монахова.

Она добавила, что только после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, и только избрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату, размер которой, по словам Монаховой, она так и не узнала.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование... за этот период я потратила около 30 тысяч гривен из семейного бюджета на свою работу", - сказала языковой омбудсмен.

Монахова отметила, что за этот период провела множество консультаций с юристами Верховной Рады и Кабинета министров. "Писала проекты постановлений Кабмина о создании секретариата. Обращалась с письмами к депутатам, докладывая о трудностях, просила помощи. Осуществляла попытки зарегистрировать секретариат в ЦПАУ Печерского района, но тщетно. Параллельно я искала людей. В секретариате должны работать 50 человек. Многочисленные предварительные собеседования с потенциальными кандидатами", - рассказала она.

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Бесполезными, по ее словам, были и попытки обратиться в Офис Президента - к главе государства она так и не попала.

"У меня было терпение, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Однако, когда все было наконец готово, когда после стольких моих усилий вопрос о создании секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а потом внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - сказала Монахова.

Как сообщалось, Татьяна Монахова была назначена на должность уполномоченного по защите государственного языка 27 ноября 2019 года.

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Кабмин, Язык, Татьяна Монахова, Языковой омбудсмен.
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