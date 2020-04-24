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Кулеба и глава МИД Люксембурга подтвердили намерения о дальнейшем сотрудничестве

Кулеба и глава МИД Люксембурга подтвердили намерения о дальнейшем сотрудничестве
17:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Глава МИД Украины провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Люксембурга.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн подтвердили намерение подписать Соглашение об экономическом сотрудничестве между Украиной и Люксембургом.

Как сообщается на украинском Правительственном портале в пятницу, Кулеба и Ассельборн в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество обеих стран с целью восстановления инфраструктуры Луганской области, которая страдает от вооруженной агрессии.

Глава МИД Украины проинформировал своего коллегу о ситуацию с безопасностью на Донбассе, состоянии переговорного процесса в нормандском формате и подготовке к разговору министров иностранных дел четырех стран.

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Министры также высказались за взаимодействие на фоне мирового эпидемиологического кризиса, а также обменялись приобретенным опытом в противодействии распространению коронавирусной болезни Covid-19.

Ассельборн заверил в неизменности поддержки Люксембургом территориальной целостности и суверенитета Украины и санкционной политики ЕС в отношении РФ, говорится в сообщении.

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По данным украинского правительства, в январе-ноябре 2019 года совокупный объем торговли товарами и услугами между Украиной и Люксембургом составил $151,2 млн. По состоянию на середину 2019 года в экономику Украины поступило $469,2 млн прямых инвестиций из Люксембурга - 8 место по объему инвестиций среди стран ЕС.

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Украина, МИД, МИД Украины, Люксембург, Жан Ассельборн, Дмитрий Кулеба.
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