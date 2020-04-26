Разумков: Внеочередная Рада может состояться в конце следующей недели

Новости Украины:Внеочередное заседание ВРУ состоится в конце следующей недели.

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины может состояться в конце следующей недели, но конкретная дата пока не известна.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга 26 апреля.

"По состоянию на сегодняшний день окончательной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, если оно все-таки состоится, то состоится в конце недели", - сказал Разумков.

Он добавил, что на этом заседании могут быть рассмотрены кадровые назначения в Кабинет министров Украины, однако пока соответствующее представление со стороны Кабмина не было зарегистрировано в ВР.

"Насколько мне известно, есть разные видения кадровых назначений в Кабинет министров Украины, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях", - отметил Разумков.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский встречался с бывшим президентом Грузии и экс-председателем Одесской ОГА Михэилом Саакашвили и предлагал ему поделиться своим видением развития Украины с правительством и парламентом.

По словам Саакашвили, ему предложили должность вице-премьера по вопросам реформ. В пятницу, 24 апреля, он встретился с народными депутатами из фракции "Слуга народа".

Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко прогнозировал, что голосование за кандидатуру Саакашвили в Раде может состояться 28-29 апреля.