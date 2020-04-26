Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Сегодня 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС (Фото)
Сегодня 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС (Фото)
Сергей Кривцов: В Шахтере футболиста любят и уважают
Сергей Кривцов: В Шахтере футболиста любят и уважают
Фомаида Медуница: приметы и обряды на 26 апреля
Фомаида Медуница: приметы и обряды на 26 апреля

Разумков: Внеочередная Рада может состояться в конце следующей недели

Разумков: Внеочередная Рада может состояться в конце следующей недели
10:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Внеочередное заседание ВРУ состоится в конце следующей недели.

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины может состояться в конце следующей недели, но конкретная дата пока не известна.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга 26 апреля. 

"По состоянию на сегодняшний день окончательной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, если оно все-таки состоится, то состоится в конце недели", - сказал Разумков.

ООС: боевики 16 раз нарушали "тишину", один боец ранен

Он добавил, что на этом заседании могут быть рассмотрены кадровые назначения в Кабинет министров Украины, однако пока соответствующее представление со стороны Кабмина не было зарегистрировано в ВР. 

"Насколько мне известно, есть разные видения кадровых назначений в Кабинет министров Украины, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях", - отметил Разумков.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский встречался с бывшим президентом Грузии и экс-председателем Одесской ОГА Михэилом Саакашвили и предлагал ему поделиться своим видением развития Украины с правительством и парламентом.

Степанов: Аудит системы здравоохранения поможет разработать план второго этапа медреформы

По словам Саакашвили, ему предложили должность вице-премьера по вопросам реформ. В пятницу, 24 апреля, он встретился с народными депутатами из фракции "Слуга народа". 

Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко прогнозировал, что голосование за кандидатуру Саакашвили в Раде может состояться 28-29 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВРУ, Рада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене
02 Выберите волшебный сосуд и узнайте, что скрывает Ваша душа
03 Ностальгия накрывает: певцы 2000-х из рубрики "Тогда и сейчас" (Фото)
04 Известный журнал составил список самых лучших фильмов XXI века
05 Выздоровевшие от COVID-19: ВОЗ выступила против введения "иммунных паспортов"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди и похолодание: Чем удивит погода сегодня, 26 апреля
Дожди и похолодание: Чем удивит погода сегодня, 26 апреля
Пожары: В ГСЧС отчитались о ситуации под Чернобылем (Фото)
Пожары: В ГСЧС отчитались о ситуации под Чернобылем (Фото)
Отставка главы Минздрава США: Белый дом опроверг информацию
Отставка главы Минздрава США: Белый дом опроверг информацию
Антипасха или Красная горка: что нельзя делать в этот день
Антипасха или Красная горка: что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь