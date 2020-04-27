Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карантин в Украине: как будем выходить, когда и при каких условиях
Карантин в Украине: как будем выходить, когда и при каких условиях
На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое военных
На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое военных
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
"Буду стричься налысо": Лолита Милявская обрезала волосы (Видео)
"Буду стричься налысо": Лолита Милявская обрезала волосы (Видео)

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: Украина настаивает на возвращении "черных ящиков"

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: Украина настаивает на возвращении "черных ящиков"
14:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в Иране 8 января 2020 года, должны быть возвращены в Украину, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой Министерства иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом.

"Глава Министерства иностранных дел Украины отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии", - сообщает пресс-служба МИД.

Также во время разговора Кулеба подчеркнул, что украинская сторона настроена продолжать диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты соответствующих компенсаций родным и близким погибших.

Иран отложил расшифровку черных ящиков сбитого самолета МАУ из-за коронавируса

Министр иностранных дел Ирана в свою очередь подчеркнул, что слова представителя комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассана Норузи, который ранее заявил, что военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер, а движение самолета было "очень подозрительным", не соответствуют действительности и официальной полиции Ирана. Он подчеркнул, что заявление депутата уже получило соответствующую правовую оценку, а в рамках расследования трагедии уже был задержан ряд лиц.

Зариф также заверил Кулебу, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию и выяснить все её обстоятельства, установить виновных и привлечь их к ответственности.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, МИД, МАУ, Тегеран, Боинг, Черные ящики, Коронавирус, Дмитрий Кулеба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)
02 Чем полезна перловая каша?
03 Есть их нужно, но не натощак: продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок
04 Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle
05 Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Совет ветеранов при Офисе Президента: Ермак инициирует создание
Совет ветеранов при ОП: Ермак инициирует создание
В Украине ожидаются сильные заморозки: какие регионы в опасности
В Украине ожидаются заморозки, местами - сильные
До конца этой недели в Украине могут открыть рынки
До конца этой недели в Украине могут открыть рынки
&quot;Мисс Украина-Вселенная&quot; Олеся Стефанко беременна (Фото)
"Мисс Украина-Вселенная" Олеся Стефанко беременна (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь