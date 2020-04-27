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Пандемия COVID-19 и помощь МВФ: Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Пандемия COVID-19 и помощь МВФ: Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
16:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануелем Макроном, обсудив ряд важных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануелем Макроном. Собеседники обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса, а также готовность Украины к сотрудничеству с МВФ. Об этом сообщает ОП.

"Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрия" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию", - сказал Зеленский.

Поэтому главы государств согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности.

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Отмечается, что Зеленский сообщил Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной. 

"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", - подчеркнул Президент.

Зеленский также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду относительно быстрого принятия на уровне Евросоюза решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.

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Сообщается, что особое внимание было уделено ситуации на востоке Украины и состояния реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандской формате. Президент Франции поздравил взаимное освобождение удерживаемых лиц 16 апреля этого года, в рамках которого в Украину вернулось 20 человек. 

Стороны также подтвердили взаимный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.

Стоит отметить, что Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину.

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Украина, Франция, Карантин, Covid-19.
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