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Минреинтеграции: Милитаризация Крыма создает угрозы распространения COVID-19

Минреинтеграции: Милитаризация Крыма создает угрозы распространения COVID-19
16:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Минреинтеграции заявили, что милитаризация Крыма создает угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Милитаризация аннексированного Крыма создает угрозы распространения эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции. 

"В условиях ухудшения состояния эпидемиологической ситуации и заболеваемости коронавирусом на временно оккупированных Россией территориях АР Крым и г. Севастополь подразделения оккупационного контингента РФ не прекращают активность, создает риски для гражданского населения", - говорится в сообщении.

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В частности, по состоянию на 27 апреля российские оккупационные администрации в Крыму и Севастополе отметили, что в Крыму 70 подтвержденных случаев заболеваний COVID-19 (в разных режимах медицинского наблюдения - 1523 человека), а в Севастополе - 31 (в разных режимах медицинского наблюдения - около 1900 человек).

В то же время оккупационные войска Черноморского флота РФ, других частей и соединений Южного военного округа РФ и силовых органов государства-оккупанта продолжают учебные мероприятия, осуществляют боевую подготовку и хозяйственную деятельность, уточнили в министерстве.

"На прошлой неделе только по официальным сообщениям командования оккупационными военными контингентами на территории украинского Крымского полуострова и в прилегающей акватории состоялось 6 заметных учений, в которых приняли участие подразделения РХБЗ, минно-розыскная служба инженерного полка, морская авиация и силы ПВО, отряд кораблей, аварийно-спасательный отряд, подразделение морской пехоты и т.д.", - сообщили в Минреинтеграции. 

В частности, 24 апреля в бухте Казачьей города Севастополя подразделения ЧФ РФ отрабатывали загрузки бронетехники на большой десантный корабль, было задействовано более 20 БТР-82АМ.

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На этом фоне во временно оккупированном Севастополе 25 апреля подтверждено заболевание COVID-19 у 5 человек.

"В том числе: 1) - у военного строителя, который работает на строительстве в районе бухты Омега, в результате чего все строительство переведено в режим обсерватора (по согласованному решению главы оккупационной администрации и командующего ЧФ РФ изолированы 700 человек, в т.ч. - 200 жителей Севастополя, отделенные от семей); 2) у военного строителя на объекте в районе Бельбека (в обсервацию направлены 84 человека); 3) у медсестры инфекционного госпиталя", - отметили в ведомстве. 

Уточняется, что в оккупированной АРК 25 апреля подтверждены 10 новых случаев заболевания COVID-19 и еще 7 человек госпитализированы с диагнозом "внебольничная пневмония".

Вследствие выявления COVID-19 за последние 3 дня закрыты на обсервацию: Симферопольская клиническая больница (бывшая Железнодорожная), внутри заблокированы 28 пациентов и 87 медработников; больница в Курмане (бывшее Красногвардейское), в обсервации 89 медработников и 60 пациентов; терапевтическое отделение больницы в Алуште, в обсервации 15 медиков и 2 пациента, и т.п. 

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"Под угрозой закрытия из-за выявления коронавируса у пациентов и/или персонала также оказались больницы в Белогорске, Саках, "Республиканская детская клиническая больница" (г. Симферополь)", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что 27 апреля подтверждено заболевание у медработника Ислям-Терецкой (бывшей Кировской) центральной райбольницы, в результате чего 26 работников ЦРБ отправлены на самоизоляцию домой.

В Минреинтеграции отметили, что вспышка заболевания в оккупационном военном контингенте, где невозможно соблюдать самоизоляцию, может привести к перегрузке не только военных госпиталей, но и обычных больниц, часть из которых уже закрыта из-за Covid-19. 

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"Гражданское население не получают должной помощи, что может привести к тяжелым гуманитарным последствиям. Это абсолютно безответственное отношение Российской Федерации как государства-оккупанта к своим обязанностям. Вместо пропагандистских акций с переброской частей РХБЗ в оккупированную Абхазию, следовало бы прекратить активность оккупационных войск в Крыму. Вместо этого российские власти объявили намерение свозить в Крым больных коронавирусом из Южного военного округа. Крымчане все больше похожи на заложников на военной базе", - отметили в Минреинтеграции.

По состоянию на 27 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9009 случаев заболевания COVID-19, за сутки 392 новых.

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Украина, Крым, Коронавирус, Covid-19.
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