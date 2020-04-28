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Немчинов о назначении нового главы Госналоговой: Уже есть 43 заявки

Немчинов о назначении нового главы Госналоговой: Уже есть 43 заявки
06:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:На должность руководителя налоговой уже подали 43 заявки.

От кандидатов на должность руководителя Государственной налоговой службы, назначение которого произойдет по упрощенной процедуре, уже поступило 43 заявки.

Об этом в вечернем эфире телеканала ICTV сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"За эти два дня на должность руководителя налоговой уже есть 43 заявки", - отметил Немчинов.

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По его словам, Кабинет министров назначит новых глав налоговой и таможенной служб по упрощенной процедуре, а после окончания карантина проведет конкурсный отбор.

"Невозможно назначить (руководителей – ред.) за один день, как бы министр этого ни хотел. Еще будет собеседование, еще будет, как я уже сказал, предквалификация, то есть должен соответствовать наличию сертификатов - по иностранному языку, опыту и т.д. А после этого, если человек будет не системный, будет еще спецпроверка. Ну невозможно все это сделать в один день на должность государственной службы категории А", - подчеркнул Немчинов, отвергая обвинения в том, что КМУ спешит, чтобы назначить "нужных" людей.

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Как сообщалось, правительство на внеочередном заседании 24 апреля уволило главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что они потеряли доверие людей и должны были уйти с должностей.

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ГНС, Кабмин, Олег Немчинов.
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