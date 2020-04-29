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ОГТСУ: Украина и Венгрия с 1 мая запускают виртуальный реверс газа

ОГТСУ: Украина и Венгрия с 1 мая запускают виртуальный реверс газа
16:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости Украины:Венгрия и Украина с 1 мая 2020 года запустят виртуальный реверс газа, объединив две физические точки передачи газа на границе стран.

Операторы ГТС Украины и Венгрии с 1 мая 2020 года запустят виртуальный реверс газа, объединив две физические точки передачи газа на границе стран в одну виртуальную, сообщил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

"Мы не останавливаемся на достигнутом. Сегодня новый прорыв - мы объединили две физические точки передачи газа на границе Украина-Венгрия в одну виртуальную, которая включает две физические", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

По его словам, это обеспечит трейдерам легкость и гибкость покупки мощностей на границе, а операторам ГТС - гибкость в планировании физических потоков.

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"Уже не нужно бронировать конкретную физическую точку, просто выбирается направление транспортировка газа, а операторы уже самостоятельно принимают решение о способе физической транспортировки газа (…) Уже нет необходимости транспортировать потоки во встречных направлениях - происходит взаимозачет встречных потоков, а это экономия топливного газа", - отметил Макогон.

Кроме того, значительно возрастают мощности по импорту газа, так теперь фактически импортироваться может весь объем транзита/экспорта за счет механизма виртуального реверса.

Как сообщалось, операторы газотранспортных систем Украины и Словакии с 1 марта 2020 года запустили виртуальный реверс через точку соединения "Вельке Капушаны - Ужгород", а в конце января 2020 года Украина начала виртуальный реверс природного газа из Польши через газоизмерительную станцию (ГИС) "Дроздовичи".

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Возможность создания виртуальных точек соединения появилась после подписания Украиной и Россией нового транзитного контракта на основе европейских правил. Согласно предыдущему десятилетнему контракту такая возможность была заблокирована, поскольку Берегово, Дроздовичи и Вельки Капушаны использовались для транзита газа в Европу, в соответствии с чем Украина для импорта вынуждена была использовать параллельные точки.

"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

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Газ, Украина, Венгрия.
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