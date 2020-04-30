Шмыгаль: Карантин не будет длиться вечно

Новости Украины:На следующем заседании правительства планируется рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что на следующем заседании правительства планируется рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

”Украина вовремя в него зашла и вовремя из него выйдет. Каждый этап снятия ограничений предусматривает открытие учреждений с четкими требованиями к соблюдению санитарных норм”, - отметил он.

По этому примеру, пишет глава правительства, Министерство здравоохранения и Минэкономики разработали алгоритм, который позволил правительству на сегодняшнем заседании возобновить деятельность продовольственных рынков. Основным условием для этого является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

”На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при каких пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни”, - подчеркнул премьер.

Шмыгаль также напомнил, что уже начались выплаты единовременного пособия пенсионерам и другим незащищенным слоям населения, а также увеличились выплаты пособия по временной безработице.

”Так, дополнительно сегодня правительство одобрило выделение средств из Фонда борьбы с COVID-19 для предоставления помощи на детей физическим лицам-предпринимателям первой и второй группы (плательщиков единого налога- ред). А также поддержало проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии. Если предприниматель не сможет показать ”доход”, ведь не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Важно, чтобы бизнес беспрепятственно мог получать дополнительный ресурс в сложных условиях коронакризиса. Надеюсь, что Верховная Рада как можно быстрее поддержит законодательные изменения”, - подчеркнул премьер.

Он также отметил, что наибольшие ограничения касаются области питания и розничной торговли: ”Считаю, что в этой сфере не должно быть избранных. Правила для всех одинаковы”.

Как сообщалось, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он продлится как минимум до 11 мая.