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"Верю, что наши границы станут мирными": Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником

"Верю, что наши границы станут мирными": Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником
14:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником.

Владимир Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником и отметил их важнейшую роль в защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Поздравление военнослужащих, работников и ветеранов Государственной пограничной службы размещено на сайте официального интернет-представительства президента.

"Примите мои искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника. Защиту суверенитета и территориальной целостности Украины Основной закон определяет делом всего украинского народа и важнейшей функцией государства, а на передовых ее рубежах во все времена и всегда с честью и достоинством несут службу пограничники", - заявил он.

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По словам Зеленского, защищать государственную границу Отечества - это очень высокая ответственность, почетная обязанность и огромное доверие народа.

"Именно вы, пограничники, достойно сдерживаете агрессора на востоке, приветливо встречаете и провожаете гостей нашей страны на железнодорожных, автомобильных, морских, речных, паромных, воздушных и пешеходных пунктах пропуска через государственную границу Украины, противодействуете уголовным и административным правонарушением. В этот день мы склоняем головы перед памятью погибших воинов, которые ценой собственной жизни обеспечили безопасность границы, делим с их родными горькую боль невосполнимой утраты", - подчеркнул Зеленский.

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Он выразил надежду, что вскоре границы Украины снова станут мирными.

"Желаю вам, уважаемые пограничники, несокрушимого духа в отстаивании территориальной целостности и защите государственных интересов, профессиональных успехов, счастья и благополучия вам и вашим семьям", - подчеркнул Зеленский.

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Праздник, Пограничники, Граница, ГПСУ, Владимир Зеленский, День пограничника, 30 апреля.
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