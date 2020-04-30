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Внешняя политика: Кулеба назвал приоритеты Украины

Внешняя политика: Кулеба назвал приоритеты Украины
14:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины назвал приоритеты страны во внешней политике.

Сейчас подходящее время для перехода к большей активности в развитии отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, которому Украина будет предоставлять приоритет в своей внешней политике.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для издания The Diplomat.

"Действительно, мы хотим приветствовать больше Азии в Украине, а также больше видеть Украины в Азии. Последние события побуждают всех нас переосмыслить понятие "international business as usual" ("международный бизнес как обычно" - ред.) и искать новые решения и развивать новые надежные долгосрочные партнерские отношения", - написал Кулеба.

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Он убежден, что Украина имеет все предпосылки стать важным связующим звеном между ЕС и Азией.

"Путь Украины к интеграции в Европейский Союз остается неизменным, и мы намерены продолжать укреплять трансатлантические связи. Вижу, что новая скорость партнерства с Азией естественна и дополняет наши европейские устремления. Идея заключается в том, чтобы стать важным связующим звеном экономических связей между Европейским Союзом и Азией", - говорится в статье.

С 2016 года торговля товарами и услугами Украина-АСЕАН выросла почти на 45%, экспорт Украины - на 48%.

"И все-таки я искренне верю, что нынешние показатели не соответствуют существующему потенциалу. Украина и АСЕАН могут естественно дополнять экономику друг друга, воспользовавшись IТ и сельскохозяйственным потенциалом", - отметил Кулеба. 

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В качестве примера успешного сотрудничества он приводит отношения Украины с Сингапуром, где за последние три года двусторонняя торговля выросла в четыре раза.

"Посольства Украины в Индонезии, Малайзии, Таиланде, Сингапуре и Вьетнаме обеспечивают прочную основу для углубления наших отношений с АСЕАН в сфере торговли, инвестиций и туризма. В прошлом году количество туристов из Юго-Восточной Азии в Украину выросло, и я знаю, что украинцам всегда рады в этой части мира", - сообщил министр.

Он убежден, что изменения, которые происходят в мире из-за пандемии коронавируса - подходящее время для всех стран пересмотреть собственные уязвимые места, работать над обеспечением бесперебойного снабжения, поддержкой малых и средних предприятий, помощью гражданам в поиске работы и развитии бизнеса.

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Украина, ВРУ, МИД, Кабмин, Рада.
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