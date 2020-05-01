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"Партизация власти": девять партий выступили против изменений в Избирательный кодекс

"Партизация власти": девять партий выступили против изменений в Избирательный кодекс
18:00 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Небольшие партии выступили против планов "Слуги народа" по "партизации власти".

Девять внепарламентских партий выступили с заявлением против изменений в Избирательный кодекс относительно местных выборов, которые планирует внести "Слуга народа".

Об этом сказано в заявлении внепарламентских партий в отношении изменения правил проведения выборов в октябре 2020 года, опубликованное на сайте партии "Сила людей"

Заявление подписали партии "Сила людей", "Громадянський Рух Хвиля", "Національна Платформа", "Правий сектор", "Українська Галицька Партія", "ДемАльянс", "Лібертаріанська партія 5.10", Патріотична партія України, "Україна Соборна". 

Они осуждают планы о необходимости для партий участвовать в выборах на 2/3 округов страны и установлению избирательного барьера в 5%, а также намерение сузить населенные пункты, в которых гражданин может идти на выборы в местные советы отдельно от партии и без денежного залога, с 90 тысяч до 10 тысяч населения.

"Верховная Рада сначала подняла в 40 раз избирательный залог на местных выборах. Это означает, что участие в выборах в городской совет дороже залога Владимира Зеленского на выборах президента.

Сегодня правящая партия вынашивает новый план: внести изменения в Избирательный кодекс, и обязать все партии, которые хотят баллотироваться в вашем селе или городе, баллотироваться одновременно по всей территории Украины – на 2/3 избирательных округов. То есть, все участники выборов будут входить в одну огромную партию, которая покроет всю Украину.

В то же время партия должна набрать не менее 5% по всей территории Украины. Если этого не произойдет, то она не сможет выиграть выборы в вашем городе...

Установление национального избирательного барьера в 5% на местных выборах – это то, что ученые называют процессом партизации власти. По сути – это насильственное принуждение всех политиков на местном уровне баллотироваться от одной провластной партии, которая полностью выигрывает выборы. Процесс монополизации будет завершен и достигнет масштабов "Единой России".

По действующим правилам, в городах до 90 тысяч населения гражданин может идти на выборы в местные советы отдельно от партии и без денежного залога. Власть стремится запретить такую практику, ограничив это правило только для населенных пунктов меньше 10 тысяч.

В случае принятия таких изменений, которые противоречат Конституции Украины и Европейской хартии местного самоуправления, де-факто остановится реформа децентрализации", - говорится в заявлении. 

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Партии-подписанты заявили, что оставляют за собой право "противостоять узурпации власти на всех уровнях".

26 апреля в интервью "Зеркалу недели" председатель партии "Слуга народа", первый замредседателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко комментировал соответствующие изменения, которые планируется внести в Избирательный кодекс.

Так, по его словам, "все, что касается обсуждаемых предложений о 2/3 охвата страны для партии и 5% барьере на национальном уровне, - это попытка навести порядок и структурировать местный политический ландшафт".

"Что касается партизации, то не забывайте, что это ноу-хау пришло к нам из Европы", - заявил также он.

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Относительно снижения 90-тысячного барьера, разделяющего мажоритарную и пропорциональную системы, до 10 тысяч жителей населенного пункта, Корниенко отметил, что мажоритарная система должна использоваться для ситуаций, "когда депутат, как говорится, знает всех своих избирателей в лицо".

"Очевидно, что это сельские и поселковые истории до десяти тысяч человек. И в этот формат на самом деле попадает треть избирателей страны", - сказал он.

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Все по теме:

Верховная Рада, Избирательный кодекс, Демальянс, Правій сектор, Слуга народа, Сила людей, Громадянський Рух Хвиля, Національна Платформа, Українська Галицька Партія, Лібертаріанська партія 5.10, Патріотична партія України, Україна Соборна.
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