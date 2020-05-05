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Кулеба о новом составе делегации в ТКГ: Если бы эти изменения не означали усиление, то они бы не делались

Кулеба о новом составе делегации в ТКГ: Если бы эти изменения не означали усиление, то они бы не делались
23:36 Вт, 5 Май 2020 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Кулеба отреагировал на обновление состава украинской делегации в ТКГ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на утверждение нового состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

По мнению министра, которое он озвучил в интервью Радио НВ, состав делегации не обновляли бы без его усиления.

"Я всегда положительно отношусь к любому усилению позиций Украины на международной арене. Если бы эти изменения не означали усиление, то они бы просто не делались", — заявил Кулеба.

В частности, руководитель МИД положительно отозвался о фигуре вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в составе делегации. По его словам, это создает вертикаль не только "наработки решений", но и их реализации.

Также министр отметил роль нардепов в делегации.

"Вы видите появление представителей парламента, что очень важно, потому что мы понимаем, что парламент должен быть непосредственно вовлечен в те решения, которые нарабатываются в Трехсторонней контактной группе", — сказал Кулеба.

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5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ, украинскую делегацию возглавляет президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма.

В состав делегации также вошли топ-чиновники: вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Мережко (заместитель главы делегации).

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Также в состав делегации вошел ряд заместителей министров и народных депутатов Украины.

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МИД, Дмитрий Кулеба, ТКГ.
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