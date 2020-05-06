Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новый представитель Украины в ТКГ о выборах в ОРДЛО: Жизнь покажет, насколько это реально
Новый представитель Украины в ТКГ о выборах в ОРДЛО: Жизнь покажет, насколько это реально
Пристайко: Несмотря на COVID-19, правительство продолжает реформы в оборонном секторе
Пристайко: Курс Украины в НАТО остается неизменным
Бои Джошуа - Пулев и Фьюри - Уайлдер могут пройти в один вечер
Бои Джошуа - Пулев и Фьюри - Уайлдер могут пройти в один вечер
Пройдите тест и узнайте, что скрывает ваше подсознание
Пройдите тест и узнайте, что скрывает ваше подсознание

"Азиатское направление - важное": В ОПУ рассказали о будущих визитах Зеленского

"Азиатское направление - важное": В ОПУ рассказали о будущих визитах Зеленского
00:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Офис Президента анонсировал азиатское турне Зеленского после снятия карантина.

Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений после снятия ограничений из-за коронавируса.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, сообщает пресс-служба ОП.

"Азиатское направление – важное. И если мы говорим об измерениях деятельности Президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне Президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения", – рассказал Жовква.

Он подчеркнул, что Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений. По его словам, речь идет, в частности, об углублении сотрудничества с Японией, Китаем и Индией.

Пристайко: Несмотря на COVID-19, правительство продолжает реформы в оборонном секторе

В то же время заместитель руководителя ОП подчеркнул, что сейчас среди стратегических партнеров Украины – Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, Польша и Турция.

Также Жовква вспомнил "теплые отношения" с Великобританией и Канадой.

Он заверил, что приоритетом в налаживании отношений с другими государствами является защита национальных интересов Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Китай, Япония, Владимир Зеленский, ОПУ, Игорь Жовква.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
02 "Вот я на бал не иду": Джулия Робертс показала свое лучшее платье
03 Красивые и сильные ножки: простые упражнения для икр, которые можно делать дома
04 Украинский препарат от COVID-19: Минздрав разрешил клинические исследования
05 Xiaomi запатентовала новый смартфон: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мятеж против Мадуро: Трамп отрицает причастность США
Мятеж против Мадуро: Трамп отрицает причастность США
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
&quot;Азиатское направление - важное&quot;: В ОПУ рассказали о будущих визитах Зеленского
В ОПУ рассказали о будущих визитах Зеленского
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 мая 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 мая 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь