Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве три дня растет количество инфицированных COVID-19
В Киеве три дня растет количество инфицированных COVID-19
В Украине могут появится "паспорта здоровья"
В Украине могут появится "паспорта здоровья"
Старт Бундеслиги перенесли на неделю
Старт Бундеслиги перенесли на неделю
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 мая

Рада 12 мая: Арахамия рассказал, о чем будут говорить на заседании

Рада 12 мая: Арахамия рассказал, о чем будут говорить на заседании
14:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Первым вопросом планируется рассмотреть законопроект о банковском регулировании, а также еще 16 законодательных инициатив.

На внеочередном заседании Верховной Рады 12 мая может состояться Час правительства и отчет Национального банка Украины.

Как передает корреспондент, об этом сообщил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, на заседании планируется "очень большая" повестка дня.

САП открыла дело против экс-генпрокурора Рябошапки

"Там первым идет закон о банках. Даже со спецпроцедурою, которую мы приняли, это займет некоторое время: 3, возможно, 4 часа. Потом у нас где-то еще 16 законов там. И есть законы, которые должны обсуждаться... Там будут обсуждения, выступления", - рассказал депутат.

Арахамия добавил, что на заседание планируется пригласить ряд лиц, в частности, возможно, премьер-министра: "Час вопросов к правительству добавлен".

Также депутат не исключил, что может состояться и заслушивание отчета Национального банка.

Невыплата зарплат медикам: Шмыгаль призвал губернаторов провести расследование

Как сообщалось, 4 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил, что 12 мая состоится внеочередное заседание парламента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВР, Рада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
02 Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать
03 В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
04 Грозы с градом и шквальный ветер: в Украине значительно ухудшится погода
05 Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минздрав обещает доплаты медикам до конца недели
Минздрав обещает доплаты медикам до конца недели
Шмыгаль рассказал, как изменится работа общественного транспорта с 11 мая
Как изменится работа общественного транспорта с 11 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 6 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник
Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь