Рада 12 мая: Арахамия рассказал, о чем будут говорить на заседании

Новости Украины:Первым вопросом планируется рассмотреть законопроект о банковском регулировании, а также еще 16 законодательных инициатив.

На внеочередном заседании Верховной Рады 12 мая может состояться Час правительства и отчет Национального банка Украины.

Как передает корреспондент, об этом сообщил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, на заседании планируется "очень большая" повестка дня.

"Там первым идет закон о банках. Даже со спецпроцедурою, которую мы приняли, это займет некоторое время: 3, возможно, 4 часа. Потом у нас где-то еще 16 законов там. И есть законы, которые должны обсуждаться... Там будут обсуждения, выступления", - рассказал депутат.

Арахамия добавил, что на заседание планируется пригласить ряд лиц, в частности, возможно, премьер-министра: "Час вопросов к правительству добавлен".

Также депутат не исключил, что может состояться и заслушивание отчета Национального банка.

Как сообщалось, 4 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил, что 12 мая состоится внеочередное заседание парламента.