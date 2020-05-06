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Арахамия: состав делегации в ТКГ был изменен для усиления позиции Украины

Арахамия: состав делегации в ТКГ был изменен для усиления позиции Украины
14:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Председатель фракции "СН" подчеркнул, что изменения в составе украинской делегации в ТКГ были сделаны для усиления переговорной позиции Украины.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что изменения в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях были сделаны для усиления переговорной позиции Украины.

Такое мнение Арахамия выразил на брифинге.

Отвечая на вопрос, для чего делались изменения в составе украинской делегации в ТКГ, Арахамия ответил, что для того, чтобы усилить переговорную позицию Украины.

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"В первую очередь, для того, чтобы больше было компетентных людей по разным направлениям. Там вопрос бывает задержки просто потому, что нет специального человека по этому вопросу, и поэтом он имеет какую-то такую существенную задержку. Мы хотим, чтобы не было никаких задержек, потому что мы хотим быстрым темпом двигаться и доходить к миру ", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 5 мая обновил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Украинскую делегацию в ТКГ и в дальнейшем будет возглавлять Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма. 

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В состав делегации также вошли вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам).

Кроме того, в составе делегации заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

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Украина, ТКГ, Давид Арахамия.
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