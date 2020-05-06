Арахамия: состав делегации в ТКГ был изменен для усиления позиции Украины

Новости Украины:Председатель фракции "СН" подчеркнул, что изменения в составе украинской делегации в ТКГ были сделаны для усиления переговорной позиции Украины.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что изменения в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях были сделаны для усиления переговорной позиции Украины.

Такое мнение Арахамия выразил на брифинге.

Отвечая на вопрос, для чего делались изменения в составе украинской делегации в ТКГ, Арахамия ответил, что для того, чтобы усилить переговорную позицию Украины.

"В первую очередь, для того, чтобы больше было компетентных людей по разным направлениям. Там вопрос бывает задержки просто потому, что нет специального человека по этому вопросу, и поэтом он имеет какую-то такую существенную задержку. Мы хотим, чтобы не было никаких задержек, потому что мы хотим быстрым темпом двигаться и доходить к миру ", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 5 мая обновил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Украинскую делегацию в ТКГ и в дальнейшем будет возглавлять Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма.

В состав делегации также вошли вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам).

Кроме того, в составе делегации заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).