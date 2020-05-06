Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине не будет массовых акции на 8-9 мая
В Украине не будет массовых акции на 8-9 мая
В Украине могут появится "паспорта здоровья"
В Украине могут появится "паспорта здоровья"
Старт Бундеслиги перенесли на неделю
Старт Бундеслиги перенесли на неделю
Apple обновила прошивку своих дорогих наушников
Apple обновила прошивку своих дорогих наушников

Последствия пожаров на Житомирщине: Кабмин выделит 45,3 млн грн на ликвидацию

Последствия пожаров на Житомирщине: Кабмин выделит 45,3 млн грн на ликвидацию
14:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:В Кабмине Украины планируют выделить финансирование для восстановления территорий Житомирской области.

Кабинет министров Украины выделит Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 7,7 млн грн и Государственному агентству лесных ресурсов 37,7 млн грн для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, правительство выделило Министерству внутренних дел для ГСЧС из резервного фонда 7 665 тыс. грн и Министерству энергетики и защиты окружающей среды для Госагенства лесных ресурсов еще 37 тыс. 670 грн для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.

Вблизи Павлополя ранен боец ВСУ

Как сообщалось, пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны и двух районах Житомирской области локализованы, продолжается тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Пожары, Кабмин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
02 Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать
03 В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
04 Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000
05 Грозы с градом и шквальный ветер: в Украине значительно ухудшится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минздрав обещает доплаты медикам до конца недели
Минздрав обещает доплаты медикам до конца недели
Шмыгаль рассказал, как изменится работа общественного транспорта с 11 мая
Как изменится работа общественного транспорта с 11 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 6 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник
Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь