Последствия пожаров на Житомирщине: Кабмин выделит 45,3 млн грн на ликвидацию

Новости Украины:В Кабмине Украины планируют выделить финансирование для восстановления территорий Житомирской области.

Кабинет министров Украины выделит Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 7,7 млн грн и Государственному агентству лесных ресурсов 37,7 млн грн для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, правительство выделило Министерству внутренних дел для ГСЧС из резервного фонда 7 665 тыс. грн и Министерству энергетики и защиты окружающей среды для Госагенства лесных ресурсов еще 37 тыс. 670 грн для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.

Как сообщалось, пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны и двух районах Житомирской области локализованы, продолжается тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.