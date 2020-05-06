Вопрос безопасности: Украина провела онлайн заседание форума ОБСЕ

Новости Украины:Сегодня прошло заседание ОБСЕ под председательством Украины.

В среду, 6 мая, состоялось онлайн заседание Форума сотрудничества по безопасности (ФБС ОБСЕ) под председательством Украины относительно влияния коронавируса на военно-политические аспекты в регионе ОБСЕ во время которого обсудили влияние пандемии на деятельность СММ ОБСЕ и соблюдение режима прекращения огня в зонах конфликта. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

"Форум рассмотрел вопросы влияния пандемии на выполнение обязательств в сфере мер укрепления доверия и безопасности на пространстве ОБСЕ, в том числе обмен военной информацией, а также верификационную и инспекционную деятельность по Венскому документу 2011 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было сосредоточено на влиянии пандемии на деятельность СММ ОБСЕ, соблюдение режима прекращения огня в зонах конфликта в свете соответствующего призыва Генерального секретаря ООН.

В своем выступлении Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер проинформировал о влиянии пандемии на работу институтов, полевых миссий и выполнение проектов ОБСЕ.

Участники отметили недопустимость использования пандемии в дезинформационных и пропагандистских кампаниях для достижения политических целей.

Делегация Украины осудила продолжающиеся нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований России на Донбассе, продолжение блокирования работы международных гуманитарных организаций, активную милитаризацию Россией оккупированного Крымского полуострова, проведение ею незаконных военных учений, призыв украинских граждан в ряды вооруженных сил РФ. Украинская сторона также заявила, что препятствование работе СММ ОБСЕ на Донбассе под предлогом борьбы с пандемией недопустимо.

На фоне сплоченности международного сообщества в борьбе с пандемией Россия продолжает скрывать данные о реальном состоянии распространения вируса на временно оккупированных территориях, пренебрегает жизнью и здоровьем местного населения, а также незаконно удерживаемых граждан Украины.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео, во время которого они обсудили экономическое сотрудничество во время пандемии.