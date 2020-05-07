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COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине

COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
00:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Telegraf-EPA

Новости Украины:Медведчук распространяет в Украине российские фейки о Covid-19.

На фоне глобальных усилий по преодолению пандемии коронавируса РФ проводит дезинформационную кампанию против США о происхождении вируса.

Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент во время видеоконференции "Укрепление отношений между США и Восточной Европой во время пандемии", проведенной в среду Немецким фондом Маршала в США.

"К сожалению, когда мы ищем пути преодоления кризиса, Россия продолжает прилагать усилия для распространения дезинформации. Россия врет о происхождении вируса. Это распространяется в Украине, Армении через подконтрольные медиа", - сказал американский дипломат.

Он также заявил, что инспирированные в России фейки были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. В частности, на прошлой неделе в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие.

"Эта история была распространена в Украине Виктором Медведчуком, подготовленным в КГБ адвокатом, из-за предвзятости которого в 70-е годы Василий Стус был отправлен в Сибирь, в ГУЛАГ", - заявил Кент.

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Подчеркивалось, что фейк об американском биологическом оружии в Украине был активно распространен в российских пропагандистских СМИ, а также озвучен представителем российской оккупационной администрации в ОРДЛО.

По информации "Детектор медиа", сюжет программы "Секретные материалы" об американских биолабораториях, якобы расположенных в Украине, вышел в эфире 27 апреля. В нем говорилось, что европейские журналисты якобы обнаружили свыше четырех тысяч лабораторий, в которых США создают новые вирусы, и министерство обороны Соединенных Штатов Америки это якобы уже подтвердило.

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Согласно материалу "Детектор медиа", этот сюжет основывается на информации, впервые обнародованной на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 15 апреля. На этом веб-ресурсе было опубликовано публичное обращение Виктора Медведчука к руководству государства о том, что в Украине действуют 15 военных лабораторий США.

23 апреля посольство США опровергло информацию о создании военных лабораторий.

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Россия, Виктор Медведчук, Коронавирус, Госдеп США, Фейки, Covid-19.
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