Программа деятельности Кабмина: комитет ВР рекомендовал отправить проект на доработку

Новости Украины:Комитет рекомендует Раде отправить программу деятельности правительства на доработку.

Члены парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов на заседании в режиме видеоконференции рассмотрели проект постановления о программе деятельности Кабинета министров Украины №3330 и единогласно приняли решение рекомендовать Верховной Раде отправить его на доработку.

Об этом сообщается на сайте парламента.

"Та программа, которая подана, она не соответствует даже регламенту самого Кабинета министров о составлении программы деятельности Кабинета министров. И это касается не только формы", - сказала председатель комитета Галина Третьякова.

Она отметила, что большинство положений программы по социальным вопросам характеризуется общедекларативним подходом. В частности, этот документ должен содержать предложения, в которых указываются стратегические цели и также приводятся ориентировочные финансово-экономические расчеты материальных и финансовых затрат, необходимых для выполнения программы, а также определяются ожидаемые результаты и сроки выполнения соответствующих задач.

Председатель комитета отметила, что эта программа действий правительства не содержит ни одного из основных государственных социальных стандартов.

"В программе нет минимальных размеров заработной платы, пенсии, прожиточного минимума, каких-либо ориентировочных показателей, согласно которым можно было бы сориентироваться относительно уровня дохода населения, который является одним из компонентов индекса человеческого развития страны. Этот уровень доходов констатирует то, что Украина борется с бедностью. Программа действий правительства полностью игнорирует указ Президента №722 "О цели устойчивого развития Украины на период до 2030 г.". Этим указом Президента основной выдающейся целью определено преодоление бедности. В то же время программа действий правительства не содержит ни одной компоненты, каким образом Кабинет Министров предлагает это сделать", - добавила Третьякова.

Председатель комитета также обратила внимание на то, что в программе среди среднесрочных приоритетов определена регулярная индексация пенсий, что является давно определенной обязанностью правительства в рамках выполнения норм действующего пенсионного законодательства. В программе также отсутствуют прогнозные показатели относительно того, каким образом будут развиваться показатели пенсионного обеспечения в дальнейшем. Кроме того, в проекте программы говорится о создании предпосылок эффективного функционирования накопительной пенсии.

Еще одна норма, которая декларируется всеми правительствами, касается адресности предоставления социальной помощи.

"Мы пытаемся эту адресность монетизировать почти полностью. Это вроде позитивный шаг. В то же время в программе действий правительства не определена ни одна деталь, каким образом, например, будет осуществляться адресность предоставления транспортных услуг для тех категорий населения, которые сегодня имеют такую льготу или такую социальную помощь", - добавила она.

Программа также не содержит такого направления, как бедность людей с инвалидностью, которую можно преодолеть путем повышения уровня занятости, модернизации четырехпроцентного трудоустройства, путем стимуляции работодателей к трудоустройству, отметила председатель комитета.

Программа не содержит упорядочения системы общеобязательного государственного социального страхования.

Председатель Комитета также обратила внимание на еще одно направление, в котором говорится о необходимости нового трудового законодательства.

"В то же время не раскрываются аспекты о создании нового Трудового кодекса. В программе отсутствует видение принципов, на которых будет разрабатываться новое трудовое законодательство", - отметила она.

Также программа действий правительства практически не содержит нормы по социальной защите ветеранов войны, участников боевых действий.

Третьякова сообщила, что Комитет предоставил свои предложения к каждому блоку проекта программы действий правительства.