МИД: Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов для реализации в Украине

Новости Украины:Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Государства Катар Шейхом Мухаммадом бин Абдулрахман бин Джассима Аль Тани.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел Государства Катар Шейхом Мухаммадом бин Абдулрахман бин Джассима Аль Тани.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сообщается, что в соответствии с договоренностями лидеров Украины и Катара, достигнутых в их телефонном разговоре накануне Кулеба заверил в готовности к сотрудничеству в сферах инвестиций, торговли, экономики, энергетики и продовольственной безопасности.

"Собеседники договорились, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине. Речь идет, прежде всего, об инвестициях в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и т.д.", - отметили в МИД.

Учитывая роль Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, главы внешнеполитических ведомств обсудили экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Катар. Глава МИД Украины заверил катарского коллегу, что Украина может обеспечить потребности Катара в агропродукции.

"Украина готова быть стратегическим партнером Катара в своем регионе. В частности, несмотря на свой транзитный потенциал и роль гаранта мировой продовольственной безопасности. Мы готовы работать вместе, чтобы от этого сотрудничества выигрывали наши страны", - подчеркнул Кулеба.

Собеседники также согласились прилагать совместные усилия для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Как сообщалось, накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.