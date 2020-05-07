Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Штаб ООС: боевики 13 раз открывали огонь, ранены шестеро военных
Штаб ООС: боевики 13 раз открывали огонь, ранены шестеро военных
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)
Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)

МИД: Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов для реализации в Украине

МИД: Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов для реализации в Украине
21:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Государства Катар Шейхом Мухаммадом бин Абдулрахман бин Джассима Аль Тани.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел Государства Катар Шейхом Мухаммадом бин Абдулрахман бин Джассима Аль Тани.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сообщается, что в соответствии с договоренностями лидеров Украины и Катара, достигнутых в их телефонном разговоре накануне Кулеба заверил в готовности к сотрудничеству в сферах инвестиций, торговли, экономики, энергетики и продовольственной безопасности.

Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

"Собеседники договорились, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине. Речь идет, прежде всего, об инвестициях в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и т.д.", - отметили в МИД.

Учитывая роль Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, главы внешнеполитических ведомств обсудили экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Катар. Глава МИД Украины заверил катарского коллегу, что Украина может обеспечить потребности Катара в агропродукции.

"Украина готова быть стратегическим партнером Катара в своем регионе. В частности, несмотря на свой транзитный потенциал и роль гаранта мировой продовольственной безопасности. Мы готовы работать вместе, чтобы от этого сотрудничества выигрывали наши страны", - подчеркнул Кулеба.

Только на зарплаты $1,3 млрд: Резников рассказал, сколько РФ тратит на содержание ОРДЛО

Собеседники также согласились прилагать совместные усилия для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Как сообщалось, накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Катар, МИД.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
03 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
04 Прогноз погоды: в Украине будет дождливо, холодно и ветрено
05 И кишечник будет здоровый: самые полезные напитки для иммунитета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Пандемия Covid-19: в Швеции умерли более 3 тыс человек
Пандемия Covid-19: в Швеции умерли более 3 тыс человек
Карантинные меры: Новая Зеландия планирует ослабить ограничительные меры
Карантин: Новая Зеландия планирует ослабить ограничения
Бритни Спирс заявила, что мечтает снова стать матерью, но ее отец против
Бритни Спирс заявила, что мечтает снова стать матерью, но ее отец против
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь