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Коронавирус подтвержден еще у трех пограничников

Коронавирус подтвержден еще у трех пограничников
10:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:В течение минувших суток зафиксировано три новых случая заболевания представителей Государственной пограничной службы Украины.

По состоянию на 8 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 23 положительных ПЦР-теста, из них три новых случая заболевания выявлены в Закарпатской, Житомирской и Одесской областях.

"Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 4 военнослужащих, 19 человек продолжают лечение", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в пятницу.

Под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные - изолированы в подразделениях или обсерваторах.

Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы постоянно контролируют процесс лечения больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствие, при необходимости обеспечивают проведение экспресс-тестов или ПЦР-диагностики на наличие заболевания.

В Украине еще четверо военнослужащих заболели коронавирусом

"С целью предотвращения распространения инфекции в ведомстве минимизировано количество физических контактов - изменены графики работы, максимально используются возможности дистанционной формы взаимодействия, телефонной и видео-селекторной связи и др. Служебные помещениях переведены на обязательный масочный режим, проводится уборка с помощью дезинфицирующих средств. Персонал, задействованный в пограничном контроле лиц, прибывающих из центров распространения болезни, обеспечен защитными комбинезонами и очками", - информируют в ведомстве.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 504 новых случая Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 310 выздоровели.

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Пограничники, Госпогранслужба, Коронавирус, Covid-19, ПЦР-диагностика.
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