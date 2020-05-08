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Зеленский приехал на границу с Россией и почтил память погибших во Второй мировой войне
Зеленский в ​​Луганской области почтил память погибших во Второй мировой войне
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Зеленский приехал на границу с Россией и почтил память погибших во Второй мировой войне

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Зеленский приехал на границу с Россией и почтил память погибших во Второй мировой войне
12:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский в пятницу, 8 мая, прибыл с рабочей поездкой в ​​Луганскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба главы государства.

"В пгт Меловое президент посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям". Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Президент возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции - солдата, который снимает головной убор перед родной землей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также рядом с памятником находится братская могила, где покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения пгт Мелового. 1066 имен павших героев высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы.

8 мая в Украине День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

В 2020 году в Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов в связи с ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса.

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Луганская область, Владимир Зеленский, День памяти и примирения, 8 мая, День победы над нацизмом, Жертвы Второй мировой войны.
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