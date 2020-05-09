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Зеленский на Закарпатье ознакомился с реализацией программы "Большое строительство"

Зеленский на Закарпатье ознакомился с реализацией программы "Большое строительство"
14:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский на Закарпатье побывал на границе с Венгрией и посетил мост через Тису.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Закарпатскую область посетил пункт пропуска на границе с Венгрией и ознакомился с состоянием реализации в регионе программы "Большое строительство".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что отдельно в пункте пропуска Президент посетил мостовой переход на границе через реку Тиса.

Главе государства доложили, что трафик по мосту слишком плотный из-за его низкой пропускной способности, однако невозможно модернизировать объект, увеличив количество полос.

"Будем работать над тем, чтобы сделать еще два нормальных современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик", - отметил Зеленский.

Как сообщили в ОП, для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь. Ожидается, что она синхронизирует заезд транспорта, в частности грузовиков, по времени, о котором водителей будут уведомлять в специальном приложении или в виде SMS.

Кроме того, Президенту продемонстрировали объекты программы "Большое строительство" в области.

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По его словам, этот проект продолжается несмотря на карантинные мероприятия в Украине.

"Увидели пять детсадов и пять школ, которые должны быть готовы несмотря ни на что, чтобы первого сентября счастливые дети пришли в нормальные условия. Начато строительство семи спортивных комплексов - даже там, где этого не было многие годы", - отметил Зеленский.

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Кроме того, Глава государства напомнил, что в рамках программы планируется до конца года отремонтировать рекордные 370 км дорог на Закарпатье.

"Это действительно большое количество, если с 2018 на 2019 год у нас было без Мариупольской дороги где-то 600 км на всю страну, то здесь почти 400 на одну область. Дороги, инфраструктура - один из важнейших приоритетов для нашего государства", - заявил Президент.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 9 мая находился с рабочей поездкой на Закарпатье. Там он записал видеообращение к украинцам рядом с местом, где завершилось изгнание нацистов из Украины в ходе Второй мировой войны.

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Закарпатская область, Владимир Зеленский, Большое строительство.
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