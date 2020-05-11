Будет массовый голод: Саакашвили объяснил, чем для Грузии чреваты плохие отношения с Украиной

Новости Украины:Политик отметил, что не хочет быть яблоком раздора.

В случае ухудшения отношений между Киевом и Тбилиси грузинскому народу будет грозить голод.

Такое мнение выразил глава Исполнительного комитета комитета реформ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в эфире телеканала Mtavari Arkhi, пишет Sova.

По его словам, Тбилиси больше нуждается в Киеве, а не наоборот. Саакашвили подчеркнул, что большая часть того, что люди покупают в грузинских магазинах, "к примеру, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко - завозится из Украины".

"Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не скажется. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды. Поэтому, конечно, об этом речи не идет, и Украина этого не сделает", - сказал политик.

Саакашвили при этом заявил, что против его назначения выступает Россия.

"Для России это был очень принципиальный вопрос. Что будут говорить российские шныри - не имеет значения. Для России это было четкой демонстрацией того, что Украина - независимая страна, а ее президент - полный достоинства президент независимого государства. Я не хочу быть яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу - необходимо", - сказал он.

Как сообщалось, ранее Саакашвили рассказал, будет ли конфликтовать с главой МВД Арсеном Аваковым по время работы на новой должности.

До этого Грузия решила отозвать своего посла из Киева, реагируя на назначение Саакашвили.